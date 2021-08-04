Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве увеличилось до 11
- РИА Новости
«В результате ДТП пострадали 11 человек, включая двоих детей», — сказали Интерфаксу в ведомстве.
Там отметили, что семь человек в тяжёлом состоянии и средней степени тяжести госпитализированы, ещё четырём пострадавшим, среди которых несовершеннолетние, госпитализация не потребовалась.
Ранее в ГИБДД информировали о десяти пострадавших.
ДТП произошло около полудня в среду, 4 августа. Всего на момент аварии в автобусе находились более 30 человек.