Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве увеличилось до 11

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В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве увеличилось до 11
  • РИА Новости

«В результате ДТП пострадали 11 человек, включая двоих детей», — сказали Интерфаксу в ведомстве.

Там отметили, что семь человек в тяжёлом состоянии и средней степени тяжести госпитализированы, ещё четырём пострадавшим, среди которых несовершеннолетние, госпитализация не потребовалась.

Ранее в ГИБДД информировали о десяти пострадавших.

ДТП произошло около полудня в среду, 4 августа. Всего на момент аварии в автобусе находились более 30 человек.

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