Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

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Десять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали десять человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как отмечается, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, его забрал вертолёт Московского авиационного центра.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

Накануне в Подмосковье грузовик Volvo сорвался с эстакады на 165-м километре ЦКАД, после чего загорелся.

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