Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Десять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

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