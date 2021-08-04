Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
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«В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали десять человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, его забрал вертолёт Московского авиационного центра.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.
Накануне в Подмосковье грузовик Volvo сорвался с эстакады на 165-м километре ЦКАД, после чего загорелся.