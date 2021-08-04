Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Москве доставлены в больницы

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Семеро пассажиров, пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве, доставлены в больницы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Москве доставлены в больницы
  • АГН «Москва»

«В результате дорожно-транспортного происшествия на Боровском шоссе в медучреждения были доставлены семь пассажиров автобуса», — сообщает пресс-служба в своём Telegram-канале.

Отмечается, что другие пострадавшие отказались от госпитализации.

Ранее в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек. Водитель автобуса, по данным источника, задержан.

Как пишет Life.ru, водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы и прошёл медосмотр перед сменой.

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