Дептранс Москвы прокомментировал ДТП с автобусом на Боровском шоссе
- АГН «Москва»
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.
«В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранён начальник службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс», — заявили в департаменте.
В ведомстве назвали стабильным состояние всех пострадавших, сообщив, что им оказывают необходимую медпомощь.
Также департамент сообщил, что «Мосгортранс» окажет потерпевшим «всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат».
Ранее в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек, семеро из них были доставлены в больницы.
МВД возбудило уголовное дело, водитель автобуса задержан.