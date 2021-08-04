Дептранс Москвы прокомментировал ДТП с автобусом на Боровском шоссе

Начальник службы безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» отстранён от работы в связи с ДТП с участием автобуса и грузовика на Боровском шоссе.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранён начальник службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс», — заявили в департаменте.

В ведомстве назвали стабильным состояние всех пострадавших, сообщив, что им оказывают необходимую медпомощь.

Также департамент сообщил, что «Мосгортранс» окажет потерпевшим «всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат».

Ранее в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве пострадали 11 человек, семеро из них были доставлены в больницы.

МВД возбудило уголовное дело, водитель автобуса задержан.