Рошаль высказался о вакцинации детей от коронавируса

Вакцинация является колоссальным достижением человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней, заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта профессор Леонид Рошаль в эфире российского общества «Знание».

В пресс-релизе, поступившем в газету «Взгляд», Рошаль рассказал об особенностях заболеваемости детей COVID-19 и посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза, вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники.

«В некоторых странах активно идёт иммунизация детей от 12 до 16 лет... во многих странах снизили возраст вакцинируемых», — сказал врач.

Также он призвал изучить международные практики по иммунизации детей и в будущем не снимать вопрос о вакцинации детей с повестки дня.

По словам Рошаля, у большинства людей противопоказаний к прививке нет, а потому «необходимо вакцинироваться — чем быстрее, тем правильнее».

Ранее инфекционист дала советы родителям по определению COVID-19 у детей.