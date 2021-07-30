Инфекционист дала советы родителям по определению COVID-19 у детей

Главный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей дала советы родителям по определению COVID-19 у детей.

«В первую очередь это симптомы дыхательной недостаточности: частое и (или) затруднённое дыхание в покое или при беспокойстве ребёнка; западание межреберий и надключичной ямки при дыхании; раздувание крыльев носа при дыхании», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, также стоит обратить внимание на хрипы, слышные на расстоянии, невозможность пить вследствие дыхательных нарушений, изменение цвета кожи и слизистых.

Ещё одним признаком она назвала выраженную продолжительную и плохо переносимую лихорадку.

Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.