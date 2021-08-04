В Карелии нашли место массового захоронения советских граждан, которые, предположительно, стали жертвами пособников фашистов во время Великой Отечественной войны. Следователи изучают данные, согласно которым в этих местах располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей.

Место захоронения обнаружили в посёлке Ильинском в том числе благодаря местным жителям, которые знали о трагических событиях из воспоминаний очевидцев.

На место прибыли сотрудники Следственного комитета, чтобы осмотреть захоронение, начаты следственные действия.

«Предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти», — сообщили в СК.

Все останки будут исследованы, чтобы установить точное число людей, которым они принадлежат, а также причины и обстоятельства их смерти.

«Кроме того, следователи СК России изучат полученные от УФСБ по Республике Карелия рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей», — добавили в пресс-службе.

В июне в Краснодарском крае нашли останки ещё девяти человек на месте захоронения граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации.

Следственный комитет в марте решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин призвал выработать единые позиции признания и закрепления факта геноцида советского народа.

Для расследования фактов геноцида устанавливается ДНК погибших советских граждан.