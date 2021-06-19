На Кубани нашли новые останки жертв фашистов

В Краснодарском крае найдены останки ещё девяти человек на месте захоронения граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации. В рамках дела о геноциде народов Советского Союза в годы войны Следственный комитет извлечёт останки для их идентификации.

Останки нашли на территории Темрюкского района, где в 2004-2009 годах было обнаружено захоронение 100 мирных граждан.

«В ходе поисковых работ обнаружены останки девяти человек, трое из которых, по предположительным данным, дети. Все они будут направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти», — говорится в сообщении СК.

В марте СК решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, для расследования фактов геноцида устанавливается ДНК погибших советских граждан.

Он также призвал выработать единые позиции признания и закрепления факта геноцида советского народа.