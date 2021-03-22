СК России устанавливает ДНК погибших в годы войны советских граждан
«Для расследования фактов геноцида нами используются различные, прежде всего экспертные возможности», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.
По его словам, проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволяют определить пол и возраст тех, чьи останки обнаружены, точную причину смерти.
«На многие вопросы, интересующие следствие, помогают ответить ДНК-экспертизы», — добавил глава СК.
Он отметил, что российские следователи общаются со свидетелями тех событий — бывшими узниками концентрационных лагерей, которые делятся воспоминаниями, имеющими сегодня важное доказательственное значение для расследования.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.