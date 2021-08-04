Невролог рассказала подробности о постковидном синдроме

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Невролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Елена Ширшова рассказала подробности о постковидном синдроме.
Невролог рассказала подробности о постковидном синдроме
  • Pixabay

В беседе с «Российской газетой» эксперт заявила, что симптомы у переболевших COVID-19 могут сохраняться до полугода. Чаще всего люди страдают от повышенной утомляемости — такой симптом отмечают 87% переболевших, сказала она.

Как пояснила Ширшова, пациенты жалуются, что не могут выполнять повседневные бытовые и рабочие задачи, а сон и отдых не приносят должного эффекта.

Среди других жалоб — головные боли, головокружения, одышка, кашель. Симптомами постковидного синдрома также считаются мышечные и суставные боли, психологические проблемы.

Невролог советует проконсультироваться с врачом в случае проблем со здоровьем. В соответствующих медцентрах есть специальные реабилитационные программы.

Кроме того, Ширшова посоветовала придерживаться здорового образа жизни.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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