Кардиолог рассказал о воздействии COVID-19 на организм

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

«При ковиде резко ухудшается состояние соединительной ткани, в частности, хрящевой ткани. В позвоночнике, особенно в шейном отделе, расположены наиболее тонкие межпозвонковые диски, и они уплощаются. Ведь питание их ухудшается. И, следовательно, уменьшается высота шейного отдела позвоночника», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, наряду с ухудшением текучести крови может появиться дополнительное ухудшение притока крови к головному мозгу.

Как отметил Хорошев, коронавирус особенно опасен для тех, у кого изначально есть проблемы с сосудами, но COVID-19 может навредить и совершенно здоровым сердцу и сосудам.

«Я думаю, в ближайшие семь-восемь лет, а то и больше, и нейрофизиологи, и кардиологи, и трансфузиологи будут получать всё новые и новые данные о ковиде. И каждый новый штамм будет давать новые клинические проявления», — добавил врач.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.