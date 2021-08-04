Сбившая детей в Москве девушка подтвердила, что признаёт вину
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«В материалах жалобы адвоката Башкировой сказано, что вменяемая в вину обвиняемой статья и пункт УК не исключают примирения сторон. Башкирова признала вину и готова возместить ущерб потерпевшим», — зачитал судья материалы жалобы.
Как сообщалось накануне, Башкирова будет участвовать в судебном заседании по жалобе на арест по видеосвязи.
Инцидент произошёл 16 июля, автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске, которые переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева.
Двое старших детей впоследствии скончались. Младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Башкирову заключили под стражу до 16 сентября. Защита девушки обжаловала её арест.