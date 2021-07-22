Защита обжаловала арест девушки, сбившей троих детей в Москве

Защита Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала её арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского райсуда Ольга Бондарева.

«В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит её слова РИА Новости.

16 июля автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева.

Двое старших детей впоследствии скончались в больнице, младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Башкирову заключили под стражу до 16 сентября.