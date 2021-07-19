Суд арестовал сбившую детей в Москве девушку

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RT
Тверской районный суд заключил под стражу до 16 сентября девушку, сбившую на улице Авиаторов в Москве троих детей, двое из которых скончались.

«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.

16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице. Позднее умер второй ребёнок.

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