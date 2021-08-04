Сбившая детей в Москве примет участие в заседании суда по видеосвязи

Валерия Башкирова, сбившая на машине трёх детей на пешеходном переходе в Москве, будет участвовать в судебном заседании по жалобе на арест по видеосвязи.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Башкирова будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи», — сказали ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

16 июля автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева.

Двое старших детей впоследствии скончались в больнице, младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Башкирову заключили под стражу до 16 сентября.

Защита девушки обжаловала её арест.