Сбившая детей в Москве примет участие в заседании суда по видеосвязи
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Башкирова будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи», — сказали ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
16 июля автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева.
Двое старших детей впоследствии скончались в больнице, младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Башкирову заключили под стражу до 16 сентября.
Защита девушки обжаловала её арест.