Сбившая детей в Москве примет участие в заседании суда по видеосвязи

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Валерия Башкирова, сбившая на машине трёх детей на пешеходном переходе в Москве, будет участвовать в судебном заседании по жалобе на арест по видеосвязи.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Башкирова будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи», — сказали ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

16 июля автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева.

Двое старших детей впоследствии скончались в больнице, младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Башкирову заключили под стражу до 16 сентября.

Защита девушки обжаловала её арест.

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