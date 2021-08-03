Эпидемиолог прокомментировал данные «Вектора» о заболеваемости COVID-19 среди привитых

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с RT прокомментировал данные центра «Вектор» о том, что доля граждан, заболевших коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации, не превышает 1%.

«Хорошо, что отслеживают заболеваемость среди привитых. Показатель заболеваемости в 1% говорит о том, что вакцинация оказалась крайне эффективной даже без достижения высокого процента привитых от населения. Если бы процент иммунных, в который вошли переболевшие и привитые, был ближе к 90%, то заболевших было бы ещё меньше», — сказал специалист.

По мнению Шункова, подобные данные определённо можно считать хорошим знаком и убедительным доводом в пользу вакцинации, результат которой стал очевиден.

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.

Как сообщал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России, по предварительным данным, составляет около 60%.