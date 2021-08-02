В парламенте Петербурга назвали долю заболевших COVID-19 после прививки

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Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены среди 1,7% жителей Санкт-Петербурга, прошедших полный цикл вакцинации. Такие данные комитета по здравоохранению опубликовал депутат городского парламента Борис Вишневский в своём Telegram-канале.
В парламенте Петербурга назвали долю заболевших COVID-19 после прививки
  • © РИА Новости

В документе приведены данные по состоянию на 23 июля. Согласно им, 860 638 петербуржцев к этому времени были полностью привиты, 14 672 затем заболели COVID-19.

«Только 1,7%. Это значит, что страхи «после вакцинации очень многие всё равно заболевают» необоснованны», — отметил политик.

1 августа в администрации Петербурга проинформировали, что в городе привит уже 1 328 491 человек, из них 1 000 237 полностью закончили цикл вакцинации.

Сообщалось, что прививку сделали более 40% работников общепита и торговли.

30 июля гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил на церемонии запуска производства на площадке «Герофарма», что только 0,5% вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона» заболели после прививки.

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