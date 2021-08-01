Вакцинацию от COVID-19 полностью завершили более миллиона петербуржцев

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Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 1 млн жителей Санкт-Петербурга.
Вакцинацию от COVID-19 полностью завершили более миллиона петербуржцев
  • Reuters

«По данным на 31 июля, в Петербурге всего был привит разными вакцинами 1 328 491 человек. Из них 1 000 237 человек полностью закончили цикл вакцинации. Из этого числа однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» привит 2371 человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Как отметили в Смольном, в воскресенье, 1 августа, на городскую фармацевтическую базу также поступила крупная партия «Спутника Лайт» — 91,8 тыс. доз. 

Для вакцинации в Петербурге развёрнуто 146 пунктов в медицинских организациях. 

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса.

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