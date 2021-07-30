В «Векторе» рассказали о заболеваемости COVID-19 среди привитых «ЭпиВакКороной»

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Только 0,5% прошедших вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной» заболели после прививки, сообщил гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.
В «Векторе» рассказали о заболеваемости COVID-19 среди привитых «ЭпиВакКороной»
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Примечательно, что среди 1 млн вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболели всего чуть более 0,5% привитых», — приводит ТАСС его слова на церемонии запуска производства на площадке «Герофарма».

То есть, отметил Максютов, фактически на каждые 200 человек, которые выбрали данную вакцину, заболевает всего один.

Ранее профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых назвал основные преимущества «ЭпиВакКороны».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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