Вирусолог назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

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Профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых перечислил основные преимущества вакцины «ЭпиВакКорона».
Вирусолог назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Одним из преимуществ пептидных вакцин является их безопасность и низкая реактогенность, что и было показано в опубликованных испытаниях на людях», — сказал специалист РИА Новости.

По его словам, безопасность препарата и отсутствие побочных эффектов являются серьёзным преимуществом для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом и иммунодефицитными заболеваниями.

Кроме того, отметил он, иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной», скорее всего, сможет предотвратить заболевание разными вариантами вируса.

В числе других плюсов эксперт назвал простоту производства, а также удобные способы хранения и транспортировки.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита АТЭС подчеркнул, что все четыре вакцины против коронавируса, которые разработаны и применяются в стране, безопасны и надёжны.

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