Вирусолог назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Одним из преимуществ пептидных вакцин является их безопасность и низкая реактогенность, что и было показано в опубликованных испытаниях на людях», — сказал специалист РИА Новости.
По его словам, безопасность препарата и отсутствие побочных эффектов являются серьёзным преимуществом для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом и иммунодефицитными заболеваниями.
Кроме того, отметил он, иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной», скорее всего, сможет предотвратить заболевание разными вариантами вируса.
В числе других плюсов эксперт назвал простоту производства, а также удобные способы хранения и транспортировки.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита АТЭС подчеркнул, что все четыре вакцины против коронавируса, которые разработаны и применяются в стране, безопасны и надёжны.