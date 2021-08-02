В Петербурге более 40% работников общепита и торговли привились от COVID-19

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В Санкт-Петербурге более 40% работников сфер общепита и торговли привились от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
В Петербурге более 40% работников общепита и торговли привились от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«На сегодняшний день в городе привиты уже более 1,3 млн человек, из них более 1 млн получили оба компонента вакцины», — отметил Ситов.

Он уточнил, что в сфере общепита весь цикл вакцинации прошли 40—50% работников, около 60—65% получили уже первую дозу препарата.

Как подчёркивается, в сфере торговли более 40% сотрудников привиты полностью, первый укол получили почти 60%.

Ситов добавил, что среди работников промышленных предприятий прививку от коронавируса также получили почти 60%.

Ранее председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Санкт-Петербурге не зафиксирован ни один случай смерти человека непосредственно из-за прививки от коронавируса. 

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