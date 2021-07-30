В Петербурге не зафиксированы случаи смерти из-за вакцинации от COVID-19
- © РИА Новости / Кирилл Каллиников
«В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Лисовец подчеркнул, что смертей пожилых жителей города без тяжелых заболеваний от прививки также не зафиксировано.
Ранее действующие в Санкт-Петербурге ограничения, введённые для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, продлили до 29 августа.