В Петербурге не зафиксированы случаи смерти из-за вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге не зафиксирован ни один случай смерти человека непосредственно из-за прививки от коронавируса. Об этом заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лисовец подчеркнул, что смертей пожилых жителей города без тяжелых заболеваний от прививки также не зафиксировано.

Ранее действующие в Санкт-Петербурге ограничения, введённые для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, продлили до 29 августа.