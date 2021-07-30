В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до 29 августа

Короткая ссылка
Действующие в Санкт-Петербурге ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 августа.
В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до 29 августа
  • globallookpress.com
  • © Sergei Mikhailichenko

Об этом говорится на сайте городской администрации.

Между тем уточняется, что с 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе.

Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что благодаря высоким темпам вакцинации в городе наметилась положительная тенденция в ситуации с коронавирусом.

Как сообщалось, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже свыше 1 млн человек в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить