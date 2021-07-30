В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до 29 августа
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Об этом говорится на сайте городской администрации.
Между тем уточняется, что с 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе.
Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что благодаря высоким темпам вакцинации в городе наметилась положительная тенденция в ситуации с коронавирусом.
Как сообщалось, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже свыше 1 млн человек в Петербурге.