В Петербурге оценили ход прививочной кампании от COVID-19

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По словам губернатора Санкт–Петербурга Александра Беглова, прививочная кампания в городе идёт полным ходом. Первый компонент вакцины получили уже свыше 1 млн человек.
В Петербурге оценили ход прививочной кампании от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на данные оперштаба.

За минувшие сутки повторную вакцинацию прошли 65 человек. С начала массовой вакцинации в городе 1 197 191 человек поставили первую прививку, а 831 817 горожан полностью завершили цикл вакцинации. Ревакцинацию от коронавируса прошли 502 человека.

20 июля в город поступила новая партия вакцины «Спутник V» — 81 тыс. комплектов доз.

Ранее «Дни.ру» сообщало, что за минувшие сутки во всех регионах России были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции. Их общее число составило 23 704.

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