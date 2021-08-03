Проценко рассказал о молодых пациентах на ЭКМО в Коммунарке

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Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о молодых пациентах на экстракорпорально-мембранной оксигенации.
Проценко рассказал о молодых пациентах на ЭКМО в Коммунарке
  • © РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«Мы сейчас видим, к счастью, снижение у нас наутро — 782 больных. Что тревожно, что из этих 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, пять молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, это может быть характерным трендом, когда заболеваемость вроде бы снижается, а в больнице концентрируются самые тяжёлые пациенты, передаёт kp.ru.

Ранее Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом.

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