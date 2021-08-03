Проценко рассказал о молодых пациентах на ЭКМО в Коммунарке

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о молодых пациентах на экстракорпорально-мембранной оксигенации.

«Мы сейчас видим, к счастью, снижение у нас наутро — 782 больных. Что тревожно, что из этих 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, пять молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, это может быть характерным трендом, когда заболеваемость вроде бы снижается, а в больнице концентрируются самые тяжёлые пациенты, передаёт kp.ru.

Ранее Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом.