Врач напомнила об опасности для здоровья непроверенных ягод

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Кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная предупредила, что ягоды, купленные на стихийных рынках, могут быть опасны для здоровья.
Врач напомнила об опасности для здоровья непроверенных ягод
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

«Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, всё равно можно получить отравление тяжёлыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках. Это очень опасно», — отметила Бережная.

Поскольку ягоды впитывают в себя токсины из окружающей среды, то даже выросшие на собственном участке, но вдоль забора, у дороги плоды могут представлять опасность, напомнила врач.

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