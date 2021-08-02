В Оренбургской области выявили 342 случая COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 342 случая коронавируса за сутки.
В Оренбургской области выявили 342 случая COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 56 959 жителей. Выздоровели при этом 47 252 человека, в том числе 176 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 541 случай COVID-19 за сутки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в области заболели 141 634 жителя. Из больниц выписаны 129 042 человека, включая 499 — за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».

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