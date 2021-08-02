В Омской области подтвердили 387 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области подтвердили 387 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области подтвердили 387 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 62 010.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 461 292 жителя. Из них оба компонента получили 329 132 человека.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 166 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Из больниц выписаны 92 пациента, всего за время пандемии в городе заболели 21 126 жителей.

Ранее сообщалось, что в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».

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