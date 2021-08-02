В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отмечается, число мест увеличили до 2091, из них свободно 300.

На данный момент полностью под коронавирусные центры перепрофилировали четыре медучреждения, в том числе ижевские ГКБ №6 и 2, а также Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Завьяловскую районную больницу.

В июле было развёрнуто ещё 444 места в районных и городских больницах Можги, Глазова, Воткинска и Сарапула.

Также 55 коек появилось в ижевском роддоме №5, четыре койки — в Республиканской детской клинической больнице.

Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки провели 20 299 тестов на COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Также уточняется, что местные специалисты обработали 6381 обращение, поступившее в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».

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