Опрос: более 70% российских студентов хотели бы работать за границей

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Ксения Калинкина
Аналитики платформы «ВРаботе» провели всероссийское исследование и выяснили, что подавляющее большинство студентов страны хотели бы работать за границей. С результатами опроса ознакомился RT.
Опрос: более 70% российских студентов хотели бы работать за границей
  • РИА Новости

Так, по словам представителей платформы, 73,6% респондентов выразили желание работать за границей, в то время как лишь 26,4% опрошенных отметили, что хотели бы найти вакансию в России.

При этом 48,4% участников исследования признались, что не отказались бы пополнить ряды государственных служащих. Впрочем, ещё 45,1% заявили, что не рассматривают для себя такой вариант трудоустройства.

«Искусство, развлечения и культура оказались наиболее предпочтительными сферами для работы (26,5%), a IТ, телевидение и интернет-сети следуют сразу за ними (19,8%). Только 0,1% людей решили работать в таких сферах, как красота и здоровье, преподавание, маркетинг, общественные науки и другое», — уточнили аналитики.

В исследовании приняли участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 19 лет.

Большинство респондентов имеют неполное высшее (30,2%) или среднее (полное) общее (29,5%) образование.

Ранее аналитики выяснили, на какие факторы, кроме зарплатного предложения, обращают больше всего внимания при поиске вакансий в России.

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