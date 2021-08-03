Опрос: более 70% российских студентов хотели бы работать за границей

Аналитики платформы «ВРаботе» провели всероссийское исследование и выяснили, что подавляющее большинство студентов страны хотели бы работать за границей. С результатами опроса ознакомился RT.

Так, по словам представителей платформы, 73,6% респондентов выразили желание работать за границей, в то время как лишь 26,4% опрошенных отметили, что хотели бы найти вакансию в России.

При этом 48,4% участников исследования признались, что не отказались бы пополнить ряды государственных служащих. Впрочем, ещё 45,1% заявили, что не рассматривают для себя такой вариант трудоустройства.

«Искусство, развлечения и культура оказались наиболее предпочтительными сферами для работы (26,5%), a IТ, телевидение и интернет-сети следуют сразу за ними (19,8%). Только 0,1% людей решили работать в таких сферах, как красота и здоровье, преподавание, маркетинг, общественные науки и другое», — уточнили аналитики.

В исследовании приняли участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 19 лет.

Большинство респондентов имеют неполное высшее (30,2%) или среднее (полное) общее (29,5%) образование.

Ранее аналитики выяснили, на какие факторы, кроме зарплатного предложения, обращают больше всего внимания при поиске вакансий в России.



