Опрос показал, сколько компаний интересуются COVID-статусом соискателя

COVID-статус соискателя интересует каждого второго работодателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом 33% на собеседовании уточняют всю информацию (болели ли коронавирусом и делали ли прививку), 9% задают вопрос, перенёс ли соискатель коронавирус, столько же (9%) узнают только, вакцинировался ли кандидат.

Свою позицию менеджеры по персоналу чаще всего объясняют тем, что нанимаемые сотрудники будут контактировать с клиентами, партнёрами и коллегами, а значит, не должны представлять опасности для окружающих.

Напротив, 49% работодателей сообщили, что они не задают таких вопросов на собеседованиях, поскольку это не имеет отношения к деловым качествам соискателя.

Среди компаний различных сфер деятельности информация о наличии у будущего сотрудника иммунитета к коронавирусу особенно важна в транспортно-логистической сфере (там вопросы об этом задаёт в общей сложности 61% рекрутеров) и сфере продаж (52%). Реже всего COVID-статусом соискателя интересуются в сфере информационных технологий (23%) и финансов (31%).

Всего в опросе приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации.