Россияне назвали главные причины отгулов
- РИА Новости
Так, 44% респондентов отметили, что чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача. 22% опрошенных берут отгулы для присмотра за детьми, а 20% — из-за плохого самочувствия.
Ещё 18% участников исследования могут пропустить работу из-за вызова мастера или в ожидании срочной доставки.
17% опрошенных отметили, что отпрашиваются из-за того, что проспали на работу. 9% респондентов рассказали, что им приходилось брать отгул из-за внезапного визита родственников. 6% участников исследования способны пропустить работу из-за хорошей погоды.
Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.
Ранее аналитики выяснили, на какие факторы, кроме зарплатного предложения, обращают больше всего внимания при поиске вакансий в России.
Подробнее — в материале RT.