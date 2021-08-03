Российские студенты назвали ожидаемый заработок на первой работе

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Александра Самсоненко
Более половины российских студентов (57,7%) ожидают, что будут зарабатывать до 50 тыс. рублей на первой работе. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, которое провели аналитики платформы «ВРаботе».

Так, 15,2% опрошенных хотели бы получать от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 14,3% — до 15 тыс. рублей.

Ещё 6% респондентов ожидают получать на первой работе зарплату в размере 75—100 тыс. рублей.

Всего в опросе приняли участие студенты 18—19 лет, обучающиеся в 297 университетах и 135 колледжах, из 85 субъектов России.

Цель проведения исследования: изучение запросов студентов средних и высших образовательных учреждений по вопросам своего карьерного развития.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какое значение жители России придают связям в вопросе продвижения по карьерной лестнице.

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