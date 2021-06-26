Опрос: врачи и программисты чаще всех хотят передать свою профессию детям
- AFP
Как показало исследование, каждый девятый россиянин (11%) хотел бы, чтобы его ребёнок выбрал ту же профессию, что и он.
Так, больше остальных о том, чтобы дети выбрали специальность родителей, мечтают врачи (41%), программисты (40%), системные администраторы (38%), аналитики (25%) и учителя (17%).
При этом ещё 4% респондентов заявили, что их дети уже идут по профессиональному пути родителей. Такая тенденция чаще наблюдается в семьях врачей и разработчиков ПО.
Между тем 63% опрошенных пожелали своим детям сделать иной выбор. Например, в их число входят продавцы (4%), бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 5%), специалисты по продажам (6%), а также менеджеры по закупкам (8%).
В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов из всех округов России.
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