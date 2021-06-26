Опрос: врачи и программисты чаще всех хотят передать свою профессию детям

Передать свою профессию детям чаще всех хотят врачи и программисты, реже всех — продавцы и бухгалтеры. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении RT.

Как показало исследование, каждый девятый россиянин (11%) хотел бы, чтобы его ребёнок выбрал ту же профессию, что и он.

Так, больше остальных о том, чтобы дети выбрали специальность родителей, мечтают врачи (41%), программисты (40%), системные администраторы (38%), аналитики (25%) и учителя (17%).

При этом ещё 4% респондентов заявили, что их дети уже идут по профессиональному пути родителей. Такая тенденция чаще наблюдается в семьях врачей и разработчиков ПО.

Между тем 63% опрошенных пожелали своим детям сделать иной выбор. Например, в их число входят продавцы (4%), бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 5%), специалисты по продажам (6%), а также менеджеры по закупкам (8%).

В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов из всех округов России.

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