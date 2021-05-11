Россияне назвали самые уважаемые профессии

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, какие профессии жители России уважают больше всего. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Самой уважаемой профессией жители России назвали специальность врача — её отметили 59% опрошенных. На втором месте оказались учителя — 40% респондентов.

Ещё 38% участников исследования рассказали об уважении к спасателям.

Вместе с этим, согласно исследованию, 27% респондентов выразили уважение к пожарным, а 26% — к учёным. Ещё 22% жителей России сильнее уважают военнослужащих. Также 19% опрошенных отметили инженеров, 14% — лётчиков и машинистов, 13% — строителей, а 12% — шахтёров.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что уважают все профессии.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее были названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшее десятилетие.