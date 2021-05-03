Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшее десятилетие

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал в беседе с «Российской газетой», какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет.

«Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой «мозгов» для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать метро и оставить его без участия человека», — сказал Сафонов.

По его словам, то же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы.

Как отметил Сафонов, представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, «если их место займёт электроника».

Он также подчеркнул, что изменения коснутся и профессии бухгалтера, несмотря на то, что она не исчезнет полностью.

Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как «финансы — это очень личное».

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