Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали о вакансиях в сфере производства с самыми большими зарплатами. RT ознакомился с результатами исследования. Всего было изучено более 5 тыс. вакансий.

Одну из самых высоких зарплат предлагают начальнику производства в Санкт-Петербурге — до 200 тыс. рублей. Начальник участка в строительной компании в Омске может получать до 175 тыс. рублей в месяц.

До 150 тыс. рублей готовы платить технологу на производстве товаров для творчества. В Екатеринбурге токарь-расточник с опытом от трёх лет может зарабатывать до 140 тыс. рублей в месяц.

В Москве требуется инженер-проектировщик систем электроснабжения, которому готовы платить от 130 тыс. рублей в месяц. На такой же доход может рассчитывать электрогазосварщик в Амурской области.

От 120 тыс. предлагают директору завода в Республике Адыгея. В Новосибирске столяру-мебельщику готовы платить до 120 тыс. рублей в месяц.

В апрельском рейтинге одну из самых высоких зарплат в сфере производства предлагали главному инженеру угольной компании в Москве: такому специалисту готовы были платить от 250 тыс. рублей.

Ранее сервис SuperJob назвал самый сложный для поиска работы возраст.