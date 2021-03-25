Назван самый сложный для поиска работы возраст

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Александра Самсоненко
Россияне в возрасте от 54 до 56 лет испытывают больше всего трудностей в поиске работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть в распоряжении RT.
Назван самый сложный для поиска работы возраст
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Так, респонденты этой возрастной категории оценивают трудности при поиске работы в 8,7 балла из десяти. Они поясняют, что трудоустроиться непросто по ряду причин, главные из которых — высокие требования самого соискателя и эйджизм некоторых работодателей.

При этом, согласно данным исследования, в 57—59 лет респонденты отмечают уже чуть меньше сложностей и оценивают их в 8,1 балла.

В свою очередь, в меньшей степени испытывают трудности в трудоустройстве респонденты в возрасте 30—35 лет. Они оценили сложности на минимальный балл: 5,1 из десяти.

Более молодым соискателям приходится чуть труднее: в возрасте от 18 до 20 лет средняя оценка сложности поиска работы составляет 6,1 балла из десяти. При этом они отметили, что наибольшие проблемы создаёт отсутствие опыта.

Всего в опросе приняли участие 5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц.

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