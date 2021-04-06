Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

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Кирилл Горшенин
Аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали о вакансиях в сфере производства, предлагающих самые большие зарплаты. RT ознакомился с результатами исследования.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России
  • РИА Новости

Одну из самых высоких зарплат в сфере производства предлагают главному инженеру угольной компании в Москве: такому специалисту готовы платить от 250 тыс. рублей.

Оператор производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области может претендовать на зарплату до 220 тыс. рублей. Вакансия предполагает вахтовый метод работы, сотруднику будет оплачен проезд до места трудоустройства.

В Якутске на период трёх месяцев ищут сварщика Национального агентства контроля сварки с опытом работы от трёх лет: соискатель может получать зарплату от 165 тыс. рублей.

Обивщик мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет сможет зарабатывать до 150 тыс. рублей на производственном предприятии в Москве. Швейные работы компания-работодатель готова оплачивать дополнительно.

Вакансия инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия в Якутске предлагает соискателю ежемесячный оклад в размере 150 тыс. рублей в месяц. Специалисту предоставят жильё и трёхразовое питание.

В топ высокооплачиваемых вакансий апреля в производстве также вошли должности машиниста буровой установки в Красноярске (150 тыс. рублей), начальника производства во Владимире (до 100 тыс. рублей) и специалиста на предприятие тяжёлого станкостроения в Краснодаре (до 100 тыс. рублей).

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