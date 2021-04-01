Опрос показал, сколько работодателей обращают внимание на гороскоп соискателей

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, насколько важным критерием для российских работодателей являются знаки зодиака соискателей. Результаты есть в распоряжении RT.

Согласно данным опроса, на знаки зодиака соискателей всегда обращают внимание лишь 7% компаний. Ещё 8% признались, что учитывают информацию гороскопов при обсуждении кандидатов на некоторые позиции в компании.

Остальные 85% респондентов заявили, что вообще не обращают внимания на знаки зодиака будущих сотрудников.

Из тех, кто отметил значимость гороскопа при приёме на работу, 52% заявили, что учитывают знаки зодиака кандидатов на руководящие должности. Ещё 16% изучают гороскопы соискателей на должности в сфере продаж, а 13% тщательно анализируют гороскопы офис-менеджеров.

Кроме того, 6% респондентов считают, что знаки зодиака должны учитываться при найме персонала в сферу обслуживания, а 5% — сотрудников отдела маркетинга. По 3% опрошенных считают, что гороскопы важны при приёме на работу специалистов в IT-сфере и домашнего персонала (нянь, сиделок, домработниц, горничных и так далее), а 2% — при найме представителей рабочих специальностей.

Всего в исследовании приняли участие 4 тыс. сотрудников российских компаний из всех регионов страны.