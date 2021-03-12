Опрос показал, сколько россиян готовы сменить текущее место работы

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Александра Самсоненко
Более половины россиян (63%) заявили о готовности сменить текущее место работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить текущее место работы
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Согласно данным исследования, чаще других специалистов хотели бы уволиться представители сферы охраны (69%), а также работники в области торговли (68%). Столько же сотрудников транспортной сферы (68%) готовы сменить своё текущее место работы.

В строительстве недовольны своей работой 64% специалистов. Сменить место работы или профессию готовы также по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и промышленного производства.

В финансовой сфере текущая должность не устраивает 57% сотрудников. Среди медицинских работников желание поменять место работы выразили 55% респондентов. Кроме того, в сфере образования о желании уволиться заявили 53% участников опроса, а в области маркетинга и рекламы — 52%.

Наименьшая доля (50%) специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее стало известно, какие вакансии в сфере производства являются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения дохода.

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