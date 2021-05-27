Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска

Аналитики выяснили, какая зарплата может заставить жителей России отказаться от отпусков. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» есть в распоряжении RT.

В среднем по России, как отмечают аналитики, сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тыс. рублей.

Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц.