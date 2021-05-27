Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска
- РИА Новости
В среднем по России, как отмечают аналитики, сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тыс. рублей.
Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей.
Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц.