Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, какая зарплата может заставить жителей России отказаться от отпусков. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска
  • РИА Новости

В среднем по России, как отмечают аналитики, сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тыс. рублей.

Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц.

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