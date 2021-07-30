Врач дала советы аллергикам по вакцинации от COVID-19

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Терапевт, профпатолог холдинга «СМ-Клиника» Екатерина Романова дала советы аллергикам по вакцинации от COVID-19.
Врач дала советы аллергикам по вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Так, в беседе с Life.ru она заявила, что антигистаминные препараты нужно принимать только людям с аллергией по назначению врача.

«Вакцинация не является поводом для того, чтобы прерывать терапию», — отметила Романова.

В то же время она добавила, что у здоровых людей приём таких препаратов перед вакцинацией или после неё может уменьшить иммунный ответ на вакцину.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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