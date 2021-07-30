Пульмонолог рассказал, что делать при недомогании после вакцинации

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Пульмонолог Дорожной клинической больницы им. Семашко Вячеслав Овечкин рассказал, что делать при недомогании после вакцинации.
Пульмонолог рассказал, что делать при недомогании после вакцинации
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что при температуре выше 37,7—37,8 градусов можно принять ибупрофен и парацетамол.

«Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом», — заявил Овечкин.

Со своей стороны, терапевт, профпатолог холдинга «СМ-Клиника» Екатерина Романова отметила, что если человек испытывает гриппоподобный синдром, то можно принять нестероидные противовоспалительные препараты.

Они обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, объяснила специалист.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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