Суд зарегистрировал иск к «дочке» «Норникеля» почти на 60 млрд рублей
«Зарегистрирован 29 июля», — передаёт РИА Новости сообщение представителя суда.
Отмечается, что принять решение о принятии иска к производству суд должен в течение пяти рабочих дней.
Енисейское управление Росрыболовства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».
С компании требуют взыскать ущерб водным биоресурсам на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.
Авария, о которой идёт речь, произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».
Тогда случилась разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.
Росприроднадзор подал иск в отношении компании с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. В марте 2021 года АО «НТЭК» выплатила 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда.