Суд зарегистрировал иск к «дочке» «Норникеля» почти на 60 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» на 58,7 млрд рублей.

«Зарегистрирован 29 июля», — передаёт РИА Новости сообщение представителя суда.

Отмечается, что принять решение о принятии иска к производству суд должен в течение пяти рабочих дней.

Енисейское управление Росрыболовства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

С компании требуют взыскать ущерб водным биоресурсам на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.

Авария, о которой идёт речь, произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».

Тогда случилась разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

Росприроднадзор подал иск в отношении компании с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. В марте 2021 года АО «НТЭК» выплатила 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда.