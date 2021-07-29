Росрыболовство подало иск к «Норникелю» на 58,7 млрд рублей

«Норникель» пока не получал иск Росрыболовства о взыскании ущерба водным биоресурсам на сумму 58,7 млрд рублей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Иск не получили пока», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, общая сумма иска составляет 58,65 млрд рублей.

«Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»... о взыскании вреда, причинённого водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что негативному воздействию из-за утечки топлива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

Позднее Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что считает преждевременным требование о выплате штрафа.