Росрыболовство подало иск к «Норникелю» на 58,7 млрд рублей

Короткая ссылка
«Норникель» пока не получал иск Росрыболовства о взыскании ущерба водным биоресурсам на сумму 58,7 млрд рублей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Росрыболовство подало иск к «Норникелю» на 58,7 млрд рублей
  • © РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

«Иск не получили пока», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, общая сумма иска составляет 58,65 млрд рублей.

«Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»... о взыскании вреда, причинённого водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что негативному воздействию из-за утечки топлива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу. 

Позднее Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что считает преждевременным требование о выплате штрафа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить