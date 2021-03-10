«Норникель» выплатил 146,2 млрд рублей из-за аварии в Норильске
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Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил «Норникель».
24 февраля организации ООО «Безопасность в промышленности», проводившей экспертизу промышленной безопасности аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, назначен штраф в размере 1 млн рублей.
Экспертная организация в ходе проверки допустила грубые правонарушения, повлёкшие «существенный вред состоянию и качеству окружающей среды».