«Норникель» выплатил 146,2 млрд рублей из-за аварии в Норильске

АО «НТЭК» («Норильско-Таймырская энергетическая компания», входит в группу компаний «Норильский никель») выплатила 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 в районе Кайеркан города Норильска.

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