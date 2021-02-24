Проводившую экспертизу на ТЭЦ в Норильске компанию привлекли к штрафу

Короткая ссылка
Организации ООО «Безопасность в промышленности», проводившей экспертизу промышленной безопасности аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, назначен штраф в размере 1 млн рублей, сообщает Ростехнадзор.
Проводившую экспертизу на ТЭЦ в Норильске компанию привлекли к штрафу
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

«Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании Акта технического расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в мае 2020 года привлекло к административной ответственности экспертную организацию ООО «Безопасность в промышленности», — говорится в сообщении.

Организации назначен максимальный штраф в 1 млн рублей.

Экспертная организация в ходе проверки допустила грубые правонарушения, повлекшие «существенный вред состоянию и качеству окружающей среды».

Ранее стало известно, что «Норникель» по решению суда возместит ущерб, нанесённый окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, в размере 146,2 млрд рублей.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по данному делу бывшему замначальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотруднику этого же подразделения, не сообщившим о разливе топлива на ТЭЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить