Проводившую экспертизу на ТЭЦ в Норильске компанию привлекли к штрафу

Организации ООО «Безопасность в промышленности», проводившей экспертизу промышленной безопасности аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, назначен штраф в размере 1 млн рублей, сообщает Ростехнадзор.

«Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании Акта технического расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в мае 2020 года привлекло к административной ответственности экспертную организацию ООО «Безопасность в промышленности», — говорится в сообщении.

Организации назначен максимальный штраф в 1 млн рублей.

Экспертная организация в ходе проверки допустила грубые правонарушения, повлекшие «существенный вред состоянию и качеству окружающей среды».

Ранее стало известно, что «Норникель» по решению суда возместит ущерб, нанесённый окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, в размере 146,2 млрд рублей.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по данному делу бывшему замначальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотруднику этого же подразделения, не сообщившим о разливе топлива на ТЭЦ.