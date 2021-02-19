«Норникель» выплатит 146 млрд рублей по делу об аварии в Норильске
- © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
«Есть решение суда, мы сделаем этот платёж, он уходит в федеральный бюджет», — цитирует ТАСС Бугрова.
По словам финансового директора «Норникеля» Сергея Малышева, возмещение ущерба будет проходить за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.
В начале февраля суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.
Глава компании Владимир Потанин отметил, что решение суда стало уроком для «Норникеля», а также сигналом для всего бизнес-сообщества.