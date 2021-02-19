«Норникель» выплатит 146 млрд рублей по делу об аварии в Норильске

«Норникель» возместит ущерб, нанесённый окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, в размере 146,2 млрд рублей, согласно решению суда. Об этом заявил вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платёж, он уходит в федеральный бюджет», — цитирует ТАСС Бугрова.

По словам финансового директора «Норникеля» Сергея Малышева, возмещение ущерба будет проходить за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

В начале февраля суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Глава компании Владимир Потанин отметил, что решение суда стало уроком для «Норникеля», а также сигналом для всего бизнес-сообщества.