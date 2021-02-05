Потанин прокомментировал решение суда взыскать с «Норникеля» 146 млрд рублей

Решение суда о взыскании с «Норникеля» 146,2 млрд рублей в качестве компенсации ущерба окружающей среде из-за разлива топлива на в Норильске стало уроком для компании, а также сигналом для всего бизнес-сообщества. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава компании Владимир Потанин.

«Это урок для нашей компании, но, думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества», — цитирует ТАСС Потанина.

По его словам, решение суда говорит о той серьёзности, с которой государство относится к вопросам экологии.

«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придётся относиться с ещё большей серьёзностью», — добавил он.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.