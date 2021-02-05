Потанин прокомментировал решение суда взыскать с «Норникеля» 146 млрд рублей
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«Это урок для нашей компании, но, думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества», — цитирует ТАСС Потанина.
По его словам, решение суда говорит о той серьёзности, с которой государство относится к вопросам экологии.
«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придётся относиться с ещё большей серьёзностью», — добавил он.
Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.